Українці на Уралі відзначили Щедрий вечір

В Єкатеринбурзі українці відсвяткували Щедрий вечір та Новий рік за старим стилем, влаштувавши свято української культури і традицій.

Про це повідомляє пресслужба Об’єднання українців Росії, передає Укрінформ.

Захід відбувся 13 січня. «Українці вміють весело святкувати! Ще б пак, адже мають таку багату історію та традиції, котрі прийшли ще з давніх часів від їхніх пращурів», - зазначили в пресслужбі.

Розпочав святковий вечір почесний голова Української національно-культурної автономії Стефан Паняк. Виступивши з вітальним словом, він побажав усім «добрих гараздів і миру нашій Батьківщині Україні».

Святковий настрій створили колядки у виконанні ансамблю «Дніпряночка».

Наталя Сидоренко виконала пісню «Мальви».

«Срібний голос» Уралу Сергій Фролов заспівав відому композицію «Ніч яка місячна».

Лідія Ковалів, «мотор» громадської роботи української організації, розповіла присутнім про історію свята. Адже Щедрий вечір, або Маланка – українське народне і церковне свято напередодні «старого» Нового року, або святого Василія Великого 14 січня. Воно пов’язане з давніми традиціями, а вже за християнським календарем – це день преподобної Меланії. У сучасній народній традиції два свята об’єдналися, і тепер вони називаються Щедрий вечір і свято Маланки.

На вечорі дівчата пригощали гостей варениками з сюрпризами, на столі були кутя й різні смаколики, чудові українські страви.

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Окрему подяку за підготовку і проведення вечора висловлено керівнику ансамбля «Дніпряночка» Наталі Царегородцевій.

Фото: ukrros.org