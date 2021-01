Фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» увійшов до програми фестивалю документалістики в Гельсінкі

Українську стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин» (The Earth Is Blue As an Orange) Ірини Цілик включено до програми 20-го ювілейного фестивалю документального кіно в Гельсінки DocPoint.

Про це повідомляє посольство України в Фінляндській Республіці та Республіці Iсландія (за сумісництвом) в Фейсбуці, передає Укрінформ. Зазначається, що DocPoint – головний хаб Фінляндії для документальних фільмів. Цьогоріч кінофорум проходитиме 29 січня – 2 лютого. Через коронавірусні обмеження, що діють в Гельсінки та Уусімаа, DocPoint буде виключно віртуальним і проходитиме на онлайн-платформі фестивалю, повідомляється на сторінці DocPoint в Фейсбуці. Продаж квитків стартує 22 січня. Як зазначається, в рамках ювілейного випуску фестивалю можна буде переглянути найвідоміші фільми 2020 року. Повну програму DocPoint можна знайти за посиланням. Як повідомлялося, «Земля блакитна, ніби апельсин» – повнометражний дебют режисера та письменниці Ірини Цілик. Фільм розповідає про сім’ю, яка живе на Донбасі у прифронтовій зоні. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, незважаючи на всі труднощі, родина дуже дружна та життєрадісна. Мама й діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть самотужки знімають фільми про своє життя під час війни. Читайте також: Фільми «Пофарбоване пташеня» і «Земля блакитна, ніби апельсин» можна переглянути онлайн Світова прем’єра «Землі блакитної, ніби апельсин» відбулася на найвідомішому та найбільшому в США фестивалі незалежного кіно «Санденс», де стрічка отримала премію за найкращу режисуру документального фільму. Українська прем’єра відбулася на кінофестивалі Docudays UA, де фільм визнали найкращим у Національному та Міжнародному конкурсах. Також картину визнано найкращим документальним фільмом року за версією Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Вона отримала близько 20 престижних нагород, увійшла до офіційних програм відомих міжнародних кінофестивалів CPH:DOX у Данії, Hot Docs у Канаді, MoMA Doc Fortnight у США, IDFA у Нідерландах – найбільшого кінофестивалю документального кіно у світі, та ще понад 70 інших фестивалів. Фото: Укрінформ, DocPoint - Helsinki Documentary Film Festival