«Українцем року в Росії» за версією незалежного ресурсу діаспори став Євген Савенко

Редакція незалежного сайту діаспори «Кобза – українці Росії» визначила переможця 2020 року в своїй щорічній номінації «Українець року в Росії»: ним став керівник Нижньокамської національно-культурної автономії «Українське товариство "Вербиченька"» (Республіка Татарстан) Євген Савенко.

Про це повідомляється на сторінці Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначили в державному архіві, Савенко - давній друг та фондоутворювач ЦДАЗУ, і колектив установи пишається співпрацею з переможцем та разом з ним радіє за те, що його громадська робота була високо оцінена колегами та однодумцями.

Серед найважливіших заслуг Савенка зазначається: багаторічне самовіддане служіння українській діаспорі в Росії; увічення пам’яті історичних діячів України шляхом відкриття меморіальних дошок; активна дослідницька та пошуково-архівна діяльність, передача документів до архівів України, зокрема, до ЦДАЗУ, тощо.

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки також показали архівні фото, зроблені у 2018 році під час візиту Савенка до ЦДАЗУ.

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Як повідомлялося, «Кобза - українці Росії» — незалежний правозахисний сайт, присвячений українцям в Росії», створений у червні 2001 року за ініціативи члена ОУР (Об'єднання українців Росії) Василя Коломацького (Канада), голови ОУН Руху м. Москви Віктора Гуменюка (Москва).

Зазначається, що редакція доносить до загалу маловідомі й малодосліджені проблеми української громади, надає максимальну інформацію про її життя на теренах Росії, публікує дослідження про діаспору тощо.

Повідомлялося, що у 2016 року Центральний державний електронний архів України почав співпрацю з незалежним сайтом діаспори «Кобза — українці Росії» щодо постійного зберігання повних копій веб-ресурсу.

Фото: з архіву Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU)