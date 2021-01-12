У посольстві в Казахстані обговорили співпрацю з організаціями української діаспори

Посол України в Республіці Казахстан Петро Врублевський провів низку зустрічей з представниками української діаспори Казахстану.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

На зустрічі, зокрема, були присутні керівник Павлодарського обласного товариства української культури ім.Т.Г.Шевченка Михайло Парипса, голова українського культурного центру «Ватра» м.Нур-Султан Тарас Чернега та керівниця українського етнокультурного громадського об’єднання «Довіра» м.Атирау Вікторія Сініцина.

«Під час зустрічі було обговорено та узгоджено нагальні питання співпраці та узгоджено взаємодію Посольства з зазначеними діаспорськими організаціями на 2021 рік», - йдеться у дописі.

Фото: Украинаның Қазақстандағы Елшілігі / Посольство України в Казахстані