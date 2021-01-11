У Ґданську зняли україномовний фільм про жінок «Солідарності»

У рамках проєкту «Metropolitanka – witamy/ласкаво просимо/добро пожаловать» Інституту міської культури міста Ґданськ знято два краєзнавчі фільми, зокрема, про легендарну діячку «Солідарності» етнічну українку Анну Валентинович.

Про це повідомляє Polskie radio, передає Укрінформ.

Як зазначається, у проєкті взяли участь 30 осіб.

Зауважується, що Інститут міської культури міста Ґданськ популяризує знання про спадщину незалежної профспілки «Солідарність». У рамках проєкту «Metropolitanka – witamy/ласкаво просимо/добро пожаловать» було проведено безкоштовні курси для україномовних та російськомовних мешканців міста.

«На цих курсах учасники вчилися проводити екскурсію Ґданським суднобудівним заводом, де народилася профспілка “Солідарність”. Черговим етапом курсів було проведення екскурсій українською та російською мовами по Ґданську», - розповіла речниця Інституту міської культури Марта Банька.

Вона додала: «Оскільки через обмеження епідемії коронавірусу, проведення традиційних екскурсій містом було досить ускладнене, ми вирішили зняти два фільми, які є пропозицією віртуальної екскурсії містом. У цих відео ми хотіли розповісти україно- та російськомовним мешканцям Ґданська про жінок-працівничок Ґданської судноверфі — Анну Валентинович та Аліну Пєньковську».

Кожен фільм триває 10 хвилин. Версія українською мовою доступна за посиланням.

Проєкт «Metropolitanka – witamy/ласкаво просимо/добро пожаловать» отримав дофінансування Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

Відео: IKMGdansk