Президент Португалії подякував українській громаді в новорічному привітанні

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза висловив подяку українській громаді за їхній внесок у розбудову країни та привітав українців із новим 2021 роком.

Як передає Укрінформ, текст привітання опубліковано на сторінці Адміністрації Президента Португалії.

"Від імені Португалії та всього португальського народу я хочу привітати з Новим роком Україну та весь український народ у відповідь на дружнє запрошення Президента Зеленського та подякувати численній та важливій українській громаді за їхній внесок у економічний та соціальний розвиток Португалії", - написав португальський президент.

Ді Соуза також запевнив, що Португалія та португальці "зроблять все можливе, щоб українці та португальці дедалі зближувалися у спільній Європі".

Дякуємо за надісланий переклад послання Президента Португалії регіональному віцепрезиденту Світового конгресу українців (СКУ) в країнах Західної і Південної Європи, голові Спілки українців у Португалії Павлу Садосі.

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