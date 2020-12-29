У Бразилії проведуть майстер-клас із писанкарства

У Бразилії в рамках українського культурного проєкту "Писанка як культурний елемент увічнення етнічної ідентичності" майстер-писанкар Маркус Ауреліо Балабан проведе онлайн-майстер-клас із писанкарства.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події Pêssankas Balaban's у Фейсбуці.

Зазначається, що майстер-клас пройде у прямому включенні на сторінці Pêssankas Balaban's 29 грудня о 10:30 за місцевим часом.

"Писанки - це один із надважливих елементів у підтримці культури нашого муніципалітету, держави та країни. Багата на символіку, писанка є ще й амулетом, на якому ми пишемо свій месидж із побажаннями захисту та флюїдами добра", - зазначив майстер Маркус Ауреліо Балабан.

Як повідомляється, захід пройде за підтримки муніципалітету та департаменту культури міста Уніао-да-Віторія (штат Парана).