У Карітас України подякували українцям Австралії за допомогу ветеранам

Президент Карітас України (Caritas Ukraine) Андрій Васькович від імені організації подякував Союзу українських організацій в Австралії за фінансову та медичну допомогу ветеранам російсько-української війни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці СУОА у Фейсбуці.

Зазначається, що завдяки фінансовим пожертвам від Союзу українських організацій в Австралії вдалося налагодити процес реабілітації та інтеграції в нормальне життя 25 українських ветеранів.

Зокрема, організація Карітас Україна отримала змогу надати воїнам медичну допомогу, реабілітацію, а також "допомогти подолати одну з найбільших проблем ветеранів – нарко- і алкозалежність". Така можливість була реалізована зокрема, в центрі Карітас у Дрогобичі.

Також вдалося реалізувати фінансову допомогу ветеранам, у тому числі для відбудови ними своїх будинків, для "влаштування нормального життя після війни".

Президент Карітас Україна зазначив, що попри усі лиха, які "наче біблійні негаразди" наклалися на Україну в 2020 році, "ми все ж таки бачили солідарність як українського народу всередині, так і за кордоном, навіть в таких далеких країнах як Австралія".

Васькович подякував українцям Австралії за цьогорічну допомогу, а також закликав продовжувати поліпшувати життя ветеранів у прийдешньому році.

Союз українців в Австралії

"Дуже вам дякую за вашу підтримку і прошу вас не забувати нас і в 2021 році", - резюмував Васькович.

Відео: Союз українських організацій в Австралії