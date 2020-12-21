Померла українсько-канадська художниця Парася Іванець

На 101-му році життя в канадському місті Сент-Кетерінс відійшла у вічність українсько-канадська мисткиня Парася Іванець.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український погляд.

«Під кінець 2017 р. Парася Іванець переїхала до будинку опіки Henley House у Сент Кетрінс, де на 101 році 19 грудня 2020 р. відійшла у вічність», - йдеться в повідомленні.

Художниця Парася Іванець відома не тільки в Канаді, але й в Україні та Европі. Її 160 картин українських церков Альберти знайшли місце не тільки в одній з картинних галерей Едмонтона, але й з’явилися окремою двомовною книгою «Українські церкви Альберти» у 1991 році. Частина накладу цієї книги була розіслана бібліотекам в Україні.

За життя художниці відбулося понад 20 її персональних виставок у Мюнхені, Торонто, Філадельфії, Оттаві та інших містах. Твори Парасі Іванець знайшли місце в різних галереях та приватних колекціях.

Народившись в українській Раві-Руській в 1920 році та пройшовши складний шлях еміграції до Канади, мисткиня виявляла свою любов до батьківщини у мистецькому відображенні картин з типового українського життя.

Фото з сайту ukrpohliad.org