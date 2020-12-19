Маленьких українців Туреччини з Днем Святого Миколая привітав Іван Малкович

З Днем Святого Миколая діаспорян Туреччини привітав поет і видавець Іван Малкович — для дітей провели святкові читання.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Сердечно дякуємо пану Івану за таку пречудову зустріч з українськими дітками в Туреччині… Традиційно цього року ми б обов’язково зібрались разом зустрічати Святого Миколая у великій просторій залі, співаючи, танцюючи разом із дітьми та отримуючи подарунки від Миколая. Але нові реалії вносять свої корективи, тому святкування перенесено в онлайн-режим», - сказала дружина посла України в Туреччині Тетяна Сибіга, яка організувала захід.

За її словами, 19 грудня святкові та благодійні заходи до Дня Святого Миколая відбулися у 16 українських спілках, що діють в Туреччині, семи суботніх школах.

«Дуже приємно, що цього року, попри пандемійні реалії, майже у кожному осередку української діаспори в Туреччині (Анкара, Стамбул, Анталія, Аланья, Бодрум, Ізмір, Мармарис, Адана, Конья, Самсун, Бурса та ін.) цього року проводяться святкові та благодійні заходи до Дня Святого Миколая», - повідомила Сибіга.

Зокрема, в рамках благодійних проєктів було передано подарунки для дітей із сімей, які потребують підтримки, дітей, які втратили батька чи маму внаслідок війни на Сході України, а також онкохворим діткам з України, які проходять лікування в Туреччині.

Захід було реалізовано за підтримки Української спілки в Анкарі.

Як повідомлялося, 19 грудня християни східного обряду вшановують пам’ять Святителя і Чудотворця Миколая. Святий Миколай – один із найшанованіших святих християнської церкви – чудотворець, заступник бідних, захисник дітей, а також покровитель мандрівників.