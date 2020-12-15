Українці становили основну частку мігрантів до Чехії

Чисельність населення Чеської Республіки сягнула 10,71 млн ​​осіб, збільшившись за рахунок емігрантів.

Це випливає з даних Чеського статистичного управління, передає Укрінформ.

За перші дев'ять місяців 2020 року чисельність населення країни збільшилася на 13,9 тис. людей. При цьому зростання сталося за рахунок іноземців: якби не вони, чисельність населення ЧР знизилася б за цей період на майже 1700 осіб, адже смертність перевищує в країні народжуваність. Сальдо іноземної міграції досягло 15,6 тис. у порівнянні з періодом з січня по вересень 2019 р.

Серед мігрантів найчисленнішу групу становлять, як і в попередні роки, громадяни України (11 тис. осіб). Другою за величиною групою є громадяни Словаччини (1,5 тис. осіб), на третій позиції — росіяни (1,3 тис. осіб).

Статуправління також зауважує, що в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року іммігрантів було майже вдвічі менше. Пов’язано то, вочевидь, з пандемією.

За дев'ять місяців 2020 року в Чехії померли близько 85 тис. людей, що майже на 1000 більше, ніж рік тому. Народжуваність за той же період знизилася на 2600 і досягла 83,3 тис. Приблизно половина дітей народилися поза шлюбом.