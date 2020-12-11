Спільноти УГКЦ на території Лісабонського патріархату переходять на григоріанський календар
Про це повідомив о.Микола Ярема, ЧСВВ (Португалія) на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.
"25 грудня 2020 року у спільнотах Української греко-католицької церкви, які засновані і здійснюють своє служіння на території Лісабонського патріархату: Лісабон, Сінтра, Кашкайш, Аленкер, Калдаш да Раїня - відбудеться перехід на григоріанський календар", - йдеться в оголошенні.
Як зазначається, 24 грудня відзначать Святвечір, а 25 грудня офіційно розпочнеться церковне та літургійне життя за григоріанським календарем святкуванням Різдва.
Від цього дня і надалі дні церковного календаря і свята, які на них припадають, посунуться на 13 днів назад, зауважується в оголошенні.
Наводяться нові дати свят тощо.
Фото: Mykola Jarema