Спільноти УГКЦ на території Лісабонського патріархату переходять на григоріанський календар

Перехід на григоріанський календар відбуеться 25 грудня у спільнотах Української греко-католицької церкви (УГКЦ) , які засновані і здійснюють своє служіння на території Лісабонського патріархату.

Про це повідомив о.Микола Ярема, ЧСВВ (Португалія) на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"25 грудня 2020 року у спільнотах Української греко-католицької церкви, які засновані і здійснюють своє служіння на території Лісабонського патріархату: Лісабон, Сінтра, Кашкайш, Аленкер, Калдаш да Раїня - відбудеться перехід на григоріанський календар", - йдеться в оголошенні.

Як зазначається, 24 грудня відзначать Святвечір, а 25 грудня офіційно розпочнеться церковне та літургійне життя за григоріанським календарем святкуванням Різдва.

Від цього дня і надалі дні церковного календаря і свята, які на них припадають, посунуться на 13 днів назад, зауважується в оголошенні.

Наводяться нові дати свят тощо.

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Фото: Mykola Jarema