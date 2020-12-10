В Ужгороді діє унікальна семінарія, де українською вчаться майбутні місіонери зі США, Бразилії та Домінікани

При Мукачівській греко-католицькій єпархії в Ужгороді діє унікальна місійна семінарія Redemptoris Mater - єдиний такий заклад в Україні, де навчаються семінаристи з різних країн світу, які згодом проповідуватимуть українською мовою.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів ініціатор зустрічі громадськості з ректором та семінаристами семінарії Redemptoris Mater в Ужгороді Олександр Гаврош.

«Місіонерська семінарія Redemptoris Mater діє в Ужгороді з 2013 року, організував її покійний владика Мілан. Це єдина така семінарія в світі при греко-католицькій єпархії (в Україні ще одна діє в Києві, але вона римо-католицька). Загалом таких семінарій є вже близько 130 в усьому світі», - розповів Гаврош.

Він пояснив, що специфіка таких семінарій в тому, що тут спільно навчаються люди з різних країн. «В Ужгороді семінарія Redemptoris Mater має наразі 15 семінаристів — це люди з різних регіонів України, європейських країн (Іспанія, Польща, Угорщина), США, Бразилії та навіть Домініканської республіки та Гондурасу», - додав Гаврош.

В Ужгород майбутні місіонери потрапили шляхом жеребкування. В Ужгородській богословській академії імені Теодора Ромжі вивчають богословські предмети разом з місцевими семінаристами, але живуть окремою спільнотою при єпископській резиденції.

«Їхня специфіка в тому, що вони мешкають і навчаються в більшій аскезі за інших семінаристів, наприклад, не мають мобільних телефонів, також готуються до обітниці целібату та перед висвяченням мають пройти етап місій. Цікаво, що іноземці приїхали переважно з католицьких країн, але спеціально вивчили українську для того, аби навчатися в Ужгороді і будуть висвячені на священників за східним обрядом», - додав Гаврош.

Унікальна семінарія в Ужгороді / Фото: Оксана Штефаньо

Висвячені семінаристи з Redemptoris Mater уже співслужать у храмах Мукачівської греко-католицької єпархії. До прикладу, донедавна у Виноградові священником був колишній семінарист із Варшави, нині це ректор єпархіальної місійної семінарії Redemptoris Mater Франческо Андолфатто.

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Семінарія Redemptoris Mater — це дуже цікавий досвід для Закарпаття, зауважив Гаврош.

Крім усього, вона впливає на міжнародний імідж єпархії та підносить вагу української мови, яка стає для посланців із різних країн однією з мов проповідування.