Виставу шведської авторки про Голодомор в Україні показали в Стокгольмі

За ініціативою Української школи у м. Стокгольм відбувся перегляд моновистави «Брудні хустинки Сталіна» шведською мовою авторства шведської акторки Гелени Торнквіст.

Про це повідомляє посольство України в Швеції в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Гелена перенесла слухачів у лиховісні роки Голодомору в Україні та поділилася особистою історією своєі бабусі Олександри Лавришин, яка пережила страшні часи голоду», - зауважили в диппредставництві.

В посольстві подякували «за емоційно сильну виставу та трагічну родинну історію, що вчергове нагадали нам про жахливі злочини, скоєні радянською владою проти українців».

Як зазначається, авторка вистави розповіла: «Я багато років думала над тим, як зробити цю виставу про бабусине життя. І тепер я зробила це... Я хочу, щоб люди через 100 років знали про це, більше знали про Голодомор».

Як повідомлялося, прем’єра вистави Гелени Торнквіст «Брудні хустинки Сталіна», написаної на основі реальних спогадів про Голодомор в Україні в 1932-33 рр., відбулася у 2009 році й у вересні-грудні того ж року пройшла у театрах і школах різних міст Швеції.

Торнквіст народилася, живе і працює в Швеції, розмовляє також українською, якої жінку навчила бабуся Олександра, яка пережила Голодомор і більш як півстоліття тому перебралася до Швеції.