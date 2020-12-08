Про українця з Полтавщини - учасника експедиції в Антарктиду понад 100 років тому розкажуть на вебінарі

Ексклюзивну дослідницьку інформацію про експедицію Роберта Скотта в Антарктиду 1910-1912 рр., маловідомі факти про участь в ній українця Антона Омельченка тощо представлять 9 грудня на вебінарі.

Про це повідомила авторка дослідження, віцепрезидентка Світового конгресу українців у регіоні Південної півкулі, голова відділу «Мальви» Союзу українок в Австралії, дослідниця діаспори в Новій Зеландії та Австралії, авторка численних публікацій Наталія Пошивайло-Таулер у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Друзі, приєднуйтесь до вебінару 9 грудня, 20:00 за Києвом. Я презентую своє дослідження про Антона Омельченка, українця з Полтавщини, який був в експедиції капітана Роберта Скотта в Антарктиду 1910-1912. Побував у Японії, ПАР, Маньчжурії, Новій Зеландіі і Австралії. Буде цікаво!», - запросила Таулер.

Як зазначається в анонсі, у прямій трансляції візьме участь правнук Антона Лукича Омельченка, полярник, учасник українських антарктичних експедицій Антон Омельченко.

«Антарктида… Безмежна біла крижана пустеля. На початку ХХ століття за право бути першим у досягненні Південного полюса змагалися джентльмени, дослідники, мрійники й авантюристи. Залученими до полярних перегонів були цілі країни, уряди, науковці, меценати. Чому одна стратегія подолання екстремальних природних умов й досягнення полюса виявилася успішною, а інша – обернулася трагедією? Хто такий Антон Омельченко? Яким був шлях українця із села Батьки, що на Полтавщині, до Антарктиди? Відповіді на ці та низку інших запитань дістанемо на вебінарі», - йдеться в анонсі.

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Фото: ra-ou.com.ua