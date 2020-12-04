Фестиваль різдвяних ялинок відкрився в Японії за участі української красуні

Українська ялинка – серед учасниць Фестивалю різдвяних ялинок, що відкрився у п'ятницю в парку Шиба в Японії.

Про це повідомляє посольство України в Японії на своїй Фейсбук-сторінці, передає Укрінформ.

Як зазначається, українське дерево прикрашає традиційний оберіг - лялька-мотанка. В її оздобленні використані кольори українського прапора, що символізують небо та пшеничні поля.

«Кажуть, що мотанка захищає свого власника та робить його щасливим. Ми також сховали набір шоколадних цукерок на ялинці, тож сміливо їх знаходьте та беріть», - йдеться у дописі.

У посольстві запропонували зробити світлину з українською яликною та викласти її у Твіттері, Фейсбуці чи Інстаграмі з гештегом #Ukrainexmas, а в дипустанові потім поділяться фотографією в соцмережах посольства.

Як зазначається в дописі, детальніше про фестиваль можна дізнатися за посиланням: https://christmasgarden.jp.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Фестиваль різдвяних ялинок є частиною заходу Christmas Garden, який проходить 4-25 грудня в парку Шиба. У рамках заходу представлені понад 100 різдвяних дерев, більше 100 сортів пива та інших напоїв з 10 країн, різноманітні наїдки, проходить ярмарок тощо.

Фото: Укрінформ, сторінка посольства України в Японії в Фейсбуці