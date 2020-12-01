В СКУ закликають підтримати українські громади світу в рамках акції «Щедрий вівторок»

Світовий конґрес українців (СКУ) закликає усіх охочих долучитися до кампанії «Щедрий вівторок» з підтримки світових українських громад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

Зазначається, що Щедрий вівторок, який цього року припадає на 1 грудня, – це щорічний всесвітній день благодійності. «Вже увосьме світ відзначає цей день, мета якого - заохотити до пожертв і волонтерства на підтримку благодійних та некомерційних організацій. Ви можете підтримати СКУ пожертвою», - йдеться в повідомленні.

Як зауважили в Світовому конґресі українців, «підтримка жертводавців допомагає нам розбудувати потужні громади, а також зберегти й поширити українську спадщину, мову та правдиву історію».

«Долучайтеся, запрошуйте друзів та поширюйте кампанію в соціальних мережах з хештегами #UkrainiansGive #GivingTuesday #ЩедрийВівторок», - заохотили в СКУ.

Зазначається, що гасло цьогорічної кампанії - «Ми віримо в об’єднану та сильну українську діаспору».

У Світовому конґресі українців подякували кожному з жертводавців, волонтерів та прихильників за довіру й підтримку в цей особливий час та запросили приєднатися у #ЩедрийВівторок.

Раніше в листопаді в рамках зустрічі провідників Української кредитової спілки та Світового конґресу українців спілка надала наступну частину фінансової підтримки в сумі 25 000 доларів на розбудову аналітичної та адвокаційної діяльності СКУ, повідомляється на сайті СКУ.

Як зазначається, щедра пожертва, ініційована Українською кредитовою спілкою лімітед в 2020 році, посилить програми СКУ щодо реформування України та зміцнення зв’язків діаспори з Україною. Ці програми також сприяютимуть економічному розвитку України та розбудові міжнародної коаліції на підтримку України.

«Щедра пожертва, ініційована Українською кредитовою спілкою лімітед в 2020 році, посилить програми СКУ щодо реформування України та зміцнення зв’язків діаспори з Україною. Ці програми також сприяютимуть економічному розвитку України та розбудові міжнародної коаліції на підтримку України. Ми разом продовжуємо будувати майбутнє українських громад у всьому світі, а також підтримуємо Україну на шляху демократичних реформ та євроатлантичної інтеграції в умовах триваючої російської агресії», - заявив президент СКУ Павло Ґрод, Президент СКУ.

У свою чергу, голова правління Української кредитової спілки Славко (Ярослав) Борис зауважив: «Світовий конґрес українців – це організація, яка є дуже важливою для подальшого процвітання українських громад у всьому світі. Українська кредитова спілка пишається тим, що фінансово та ідейно підтримує СКУ. Наша пожертва допоможе СКУ продовжувати свою діяльність як у діаспорі, так і в Україні».

Нагадується, що СКУ об’єднує понад 20 млн українців діаспори у більш як 60 країнах світу. СКУ сприяє консолідації світового українства, розбудовує міжнародну коаліцію підтримки України та зміцнює мережу українських діаспорних організацій.

Фото: Укрінформ, ukrainianworldcongress.org