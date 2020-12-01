В Музеї діаспори показали рецепти, за якими українці в США готували 100 років тому

Перші страви з курятини, наїдки з гарбуза та картоплі, випічка та десерти і смажена індичка з соусом із журавлини тощо – такий набір страв до американського національного свята, Дня подяки, готували українці в США ще понад 100 років тому.

Рецептами страв поділився Музей української діаспори на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«День подяки – одне з найулюбленіших свят американців. І американські українці – не виняток. У підготовці й святкуванні Дня подяки українським емігрантам допомагала "Українсько-анґлійська кухарка" - книга, важливою частиною якої був адаптований на українську переклад англійського видання "The White House Cook Book"», - розповіли в музеї.

Зазначається, що вперше книга була надрукована у видавництві «Канадійський фермер» у Вініпезі в 1910 році, а згодом – у Нью-Йорку у видавництві «Говерля» у 1953 році, що красномовно свідчить про її популярність серед українців Америки.

«Книга пропонувала такі наїдки на святковий стіл Дня подяки: курячу або кремову зупу, смажену індичку, журавлинний соус, картопляне пюре, печений гарбуз, варену цибулю, смажений пастернак, салат з курки, гарбузовий пиріг (пай) та пиріг з січеного м’яса, мигдалеве морозиво, цитринову галеретку, горіховий торт, сири, фрукти та каву», - розповіли в музеї і запропонували переглянути кілька з таких рецептів.

Як українці відзначили День подяки цього року в умовах пандемії, розповідається в сюжеті Голосу Америки про українсько-американське святкування у Каліфорнії. Як розповідається, багатьом родинам у 2020 р. довелося зменшити масштаби святкування Дня подяки. Та на дотримання кулінарних традицій обмежень нема.

Про те, які корективи у традиції святкувань Дня подяки в США внесла цьогорічна пандемія і як люди адаптуються до нових умов, розповідається в сюжеті Голосу Америки на прикладі українсько-американської родини та власників господарства з вирощування індиків.

Фото: Укрінформ, Музей української діаспори

Відео: Голос Америки