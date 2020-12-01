В Музеї діаспори показали рецепти, за якими українці в США готували 100 років тому
Рецептами страв поділився Музей української діаспори на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«День подяки – одне з найулюбленіших свят американців. І американські українці – не виняток. У підготовці й святкуванні Дня подяки українським емігрантам допомагала "Українсько-анґлійська кухарка" - книга, важливою частиною якої був адаптований на українську переклад англійського видання "The White House Cook Book"», - розповіли в музеї.
Зазначається, що вперше книга була надрукована у видавництві «Канадійський фермер» у Вініпезі в 1910 році, а згодом – у Нью-Йорку у видавництві «Говерля» у 1953 році, що красномовно свідчить про її популярність серед українців Америки.
«Книга пропонувала такі наїдки на святковий стіл Дня подяки: курячу або кремову зупу, смажену індичку, журавлинний соус, картопляне пюре, печений гарбуз, варену цибулю, смажений пастернак, салат з курки, гарбузовий пиріг (пай) та пиріг з січеного м’яса, мигдалеве морозиво, цитринову галеретку, горіховий торт, сири, фрукти та каву», - розповіли в музеї і запропонували переглянути кілька з таких рецептів.
Як українці відзначили День подяки цього року в умовах пандемії, розповідається в сюжеті Голосу Америки про українсько-американське святкування у Каліфорнії. Як розповідається, багатьом родинам у 2020 р. довелося зменшити масштаби святкування Дня подяки. Та на дотримання кулінарних традицій обмежень нема.
Фото: Укрінформ, Музей української діаспори
Відео: Голос Америки