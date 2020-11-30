Українці в Римі закликали парламент Італії визнати Голодомор геноцидом

Українська спільнота у Римі в неділю під час поминальної акції за жертвами Голодомору вчергове звернулася до парламенту Італії з вимогою визнати актом геноциду штучний голод в Україні 1932–33 років та запровадити вивчення цієї теми у місцевих школах.

Звернення до італійських депутатів зачитали на центральній площі Венеції біля руїн Стародавнього Риму за участі близько 100 активістів громади, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

У відкритому листі українців йдеться, що «офіційно в Італії проживають майже 250 тисяч громадян України, багато з них є нащадками потерпілих внаслідок Голодомору, багато українців мають італійське громадянство, це громадяни, які працюють в країні для добробуту її суспільства, сплачуючи податки».

З огляду, зокрема, на цей факт громада просить обидві палати італійського парламенту визнати штучний голод 1932–33 років в Україні геноцидом українського народу та ухвалити спеціальну резолюцію.

Також висловлено прохання засудити головного відповідального за геноцид, радянський режим під керівництвом Йосипа Сталіна, та сприяти долученню документів про Голодомор до навчальних програм італійських шкіл, щоб поширювати знання про трагедію з метою не допустити подібного у майбутньому.

На акції був присутній представник ліберальної проєвропейської партії «Італійські радикали», який підтримав заклик спільноти та звернувся до учасників не втрачати сил і продовжувати зусилля для визнання Голодомору геноцидом на політичному рівні в країні.

Голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький, розповідаючи про історію викриття трагедії Великого голоду, нагадав, що саме італійські дипломати у травні 1933 року повідомляли урядові про винищення голодом українських селян.

«Однак у тодішній Італії на догоду Москві про це не говорили вголос, як і нині мало говорять про російсько-українську війну, що сьомий рік триває на сході України», – зазначив Городецький.

Під час акції лунали молитви, жалобні пісні.

Громадську панахиду за жертвами Голодомору відслужив парох української парохії св. Сергія і Вакха о. Тарас Остафіїв у супроводі парохіяльного хору, розповів Городецький на своїй Фейсбук-сторінці.

Наймолодші учасники продекламували вірші про Голодомор та запалили свічки символічного хреста, викладеного на сходинках. Хор парохії Сергія і Вакха виконав пісенну композицію, присвячену Голодомору. Прозвучала композиція «Свіча» Оксани Білозір на «Мелодію» Мирослава Скорика.

Учасники акції пожертвували 130 євро на створення Музею Голодомору в Києві.

Городецький повідомив, що громадська панахида була організована Християнським Товариством українців в Італії та Оргкомітетом Євромайдан Рим. Пряму трансляцію частини заходу можна переглянути за посиланням.

Подібні мітинги-реквієми українці Риму проводять в листопаді щороку із закликом до влади Італії приєднатися до держав, які вже визнали геноцидом Голодомор в Україні 1932-33 років, зазначає Радіо Свобода.

Зауважується, що Італія – серед більшості країн, які ще не визнали Великий голод в Україні актом геноциду. Українські дипломати щоразу закликають офіційний Рим зробити цей крок. На заваді цьому експерти називають як юридичні, так і політичні мотиви, зокрема і «фактор Москви».

При цьому громадськість в країні щороку більше дізнається про минулу трагедію українського народу. Активно в цьому плані працюють італійські науковці, публіцисти та діячі культури. Цього року вийшов друком перший художній роман італійського автора Руджеро Д’Алессандро «Голодомор. Весна в Україні».

Раніше були надруковані кілька історичних досліджень італійських науковців. Найвідоміше із них – «Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі у повідомленнях італійських дипломатів 1932-1933 років», автором якого є знаний дослідник історії СРСР Андреа Граціозі.

На острові Сардинія у місті Кальярі завдяки сприянню української громади та посольства 2016 року встановили монумент жертвам Голоду.

Відомі також кілька мистецьких проєктів італійських художників, присвячених трагічній темі.

Українські активісти південного міста Авелліно спільно з місцевими журналістами та акторами долучилися цього року до міжнародного проєкту Національного музею Голодомору-геноциду в Києві, здійснивши переклад та запис аудіоекскурсії музеєм італійською мовою.

Цього року також деякі італійські видання та інтернет-ресурси присвятили окремі шпальти статтям про трагедію українського народу та намагання Києва домогтися у світі визнання Великого голоду актом масового винищення українців.

Фото: Фото: Володимир Боровик, Volodymyr Kramar, Наталка Кудрик (RFE/RL)