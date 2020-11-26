У Гданську буде сквер імені генерала УНР Марка Безручка – консул

Сквер імені генерала УНР Марка Безручка з’явиться незабаром у польському місті Гданськ.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив консул України у Гданську Лев Захарчишин.

«Рада міста Гданська прийняла у четвер рішення назвати один із скверів міста іменем генерала УНР Марка Безручка. За це рішення проголосували 27 депутатів, семеро утриматися, ніхто не був проти»,- зазначив Захарчишин.

Консул поінформував, що технічні питання щодо встановлення відповідних інформаційних табличок вирішуватимуться найближчим часом. Є ідея встановити у сквері інформаційний стенд, де трьома мовами (українською, польською, англійською) буде розповідатися про генерала Безручка.

“Дуже важливо детальніше описати, ким є Марко Безручко і чому ця постать є важливою для України і Польщі”,- підкреслив Захарчишин.

Український дипломат зазначив, що сквер, який буде названо іменем Безручка, розташований на перетині вулиць Капрув і Оборонців Вестерплятте.

За словами консула, урочиста церемонія щодо присвоєння скверу імені Безручка відбудеться або у грудні нинішнього року, або у першому кварталі наступного - це залежатиме від вирішення технічних питань.

Захарчишин також нагадав, що незабаром сквер імені генерала Безручка з’явиться і в іншому польському місті - Кошалін Західнопоморського воєводства. Рада міста прийняла відповідне рішення ще 22 жовтня.

Він не виключив, що незабаром на карті інших міст на Півночі Польщі з’являться назви вулиць та скверів, названі на честь видатних українських діячів періоду УНР, які зробили неабиякий внесок у розвиток двосторонніх відносин.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця у Твіттері зазначив, що сквери ім. Генерала Армії УНР Марка Безручка є у Варшаві та Кошаліні, перехрестя - у Вроцлаві, а сьогодні міська рада Гданська також прийняла рішення про однойменний сквер в цьому місті.

Він подякував за підтримку цієї ініціативи меру Гданська, голові та депутатам міської ради.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні цього року один із скверів у варшавському районі Воля названо іменем Марка Безручка.

Генерал хорунжий армії УНР Безручко очолював оборону від наступу більшовиків польського міста Замосць в серпні-вересні 1920 року. Потім він жив і працював у Варшаві, зокрема був членом Вищої військової ради УНР в екзилі, міністром екзильного уряду, головою Українського клубу, головою Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві, редактором та видавцем військово-історичного мемуарного збірника «За Державність». Похований на Вольському православному кладовищі у Варшаві.

Фото: Твіттер Андрія Дещиці