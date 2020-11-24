У Мюнхені активісти розмістили плакати про Голодомор

У німецькому Мюнхені на одній із вулиць та станції метро активісти розмістили наочні матеріали, які розповідають про Голодомор в Україні 1932-1933 років.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла одна з організаторок акції, активістка української громади у Німеччині Наталія Ткачук.

«Українці Німеччини, які мешкають у Баварії, з огляду на обмеження через пандемію COVID-19 вирішили вшанувати пам‘ять жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках у форматі, який є можливим в умовах карантину. Ми створили сайт, на якому інформація про Голодомор-геноцид подана виключно німецькою мовою. Також у центрі Мюнхена, на одній з найвідоміших вулиць столиці Баварії – Марієнплац, розміщені плакати на тему Голодомору», - сказала Ткачук.

Плакати у центрі Мюнхена про Голодомор / Фото: Наталія Ткачук

Крім того, наочна інформація про Голодомор доступна з 24 листопада по 3 грудня уздовж ескалатора на одній із станцій центральної лінії мюнхенського метрополітену.

За словами Ткачук, у такий спосіб активісти прагнуть привернути увагу жителів і гостей Мюнхена до трагедії Голодомору.

Активісти також укотре порушили питання щодо визнання німецьким парламентом Голодомору геноцидом українського народу.

Далі планується організувати демонстрацію плакатів про Голодомор у Берліні та інших містах Німеччини.

Організаторами акції виступили члени ініціативної групи, які у грудні 2018 року подали до німецького Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом українського народу, а також представники Центральної спілки українців Німеччини.

Ініціативна група планує гроші, які залишились після друкування плакатів і відкриття сайту, переказати на рахунок краудфандингової платформи «Зерна правди», що збирає кошти на створення Музею Голодомору.

День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні щороку у четверту суботу листопада.