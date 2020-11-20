Українські дипломати передали художню літературу гімназії ім. Марка Вовчка в Гагаузії

В молдовському місті Комрат (АТУ Гагаузія) 19 листопада відбувся виїзний консульський прийом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Молдові в Фейсбуці.

Прийом був проведений у приміщенні почесного консульства України в м.Комрат.

Дипломати посольства завітали також до гімназії ім. Марка Вовчка у с.Ферапонтіївка, де вивчається українська мова та обладнано український музей.

Посольство передало у дар школі українську художню літературу.

Як повідомляв Укрінформ, в місті Комрат (АТУ Гагауз-Єрі, Республіка Молдова) 5 жовтня відбулося урочисте відкриття почесного консульства України.

Почесним консулом України призначено відомого молдовського бізнесмена В’ячеслава Драгнєва.

«Започаткування почесного консульства України в Комраті сприятиме розвитку та поглибленню економічних відносин і міжлюдських зв’язків, презентації української культури і науки, а також розвитку співробітництва між прикордонними регіонами України і Молдови у всіх сферах», - йдеться у дописі.

Також громадяни України та українські юридичні особи зможуть отримати допомогу й сприяння в захисті своїх прав та інтересів (зокрема, консульсько-правову допомогу), а також всебічне сприяння у разі позбавлення волі чи перебування у скрутній ситуації (стихійне лихо, нещасний випадок тощо).

Фото: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові