В молдовському Комраті відкрилося почесне консульство України

В місті Комрат (АТУ Гагауз-Єрі, Республіка Молдова) відбулося урочисте відкриття почесного консульства України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Молдові в Фейсбуці.

В офіційній церемонії відкриття 5 жовтня взяли участь посол України в Молдові Марко Шевченко, башкан АТУ Гагаузія Ірина Влах, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, державний секретар міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Думітру Соколан та низка високих посадових осіб з української та молдовської сторін.

Почесним консулом України призначено відомого молдовського бізнесмена В’ячеслава Драгнєва.

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«Започаткування почесного консульства України в Комраті сприятиме розвитку та поглибленню економічних відносин і міжлюдських зв’язків, презентації української культури і науки, а також розвитку співробітництва між прикордонними регіонами України і Молдови у всіх сферах», - йдеться у дописі.

Також громадяни України та українські юридичні особи зможуть отримати допомогу й сприяння в захисті своїх прав та інтересів (зокрема, консульсько-правову допомогу), а також всебічне сприяння у разі позбавлення волі чи перебування у скрутній ситуації (стихійне лихо, нещасний випадок тощо).

Фото: Consulatul Onorific al Ucrainei în Republica Moldova, or. Comrat; Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові в Фейсбуці