В Нью-Йорку відбудеться панахида до 87-ї річниці Голодомору

Український конгресовий комітет Америки (УККА) запрошує 21 листопада віртуально приєднатися до панахиди з нагоди вшанування 87-ї річниці Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці УККА.

«Замість масового зібрання першоієрарх Української православної церкви США митрополит Антоній та єпископ Української греко-католицької церкви (УГКЦ), єпарх Української католицької єпархії Стемфорда Пол Хомницький очолять панахиду (урочисту українську літургійну службу для спокою померлих) у соборі без звичайної кількості священиків з прилеглих парафій та без співів українського хору "Думка" в Нью-Йорку», - йдеться в анонсі.

Трансляцію панахиди можна буде дивитись онлайн за посиланням: https://saintpatrickscathedral.org/live.

Як зазначили в УККА, на згадку про організований Сталіним Голодомор-геноцид і померлих від цього злочину від 7 до 10 млн українців (у тому числі близько 3 млн дітей) Український конгресовий комітет Америки щороку співорганізовує екуменічне вшанування пам’яті в соборі Святого Патріка в Нью-Йорку 3-ї суботи листопада за участі кількох тисяч осіб.

Цьогоріч організатори цього заходу звернулися до громади з проханням не приходити у собор Святого Патріка 21 листопада у зв’язку з COVID-19. Замість цього громаду заохочують приєднатися до прямої трансляції скороченої служби в соборі о 14:00 за західноєвропейським часом.

Як зауважується, до 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть доступні в інтернеті вперше.