У Швеції показали українську документальну кінопрем’єру та анімацію
По це повідомляє посольство України в Швеції в Фейсбуці.
Показ стрічки організувала Українська греко-католицька церква в Стокгольмі. Перегляд зібрав, зокрема, представників диппредставництва та українську громаду. Захід відбувся із дотриманням правил соціального дистанціювання.
«Унікальність цього документального фільму полягає у тому, що в ньому йдеться про спадщину, яку залишив митрополит, і те, як далі розвивається його справа», - зазначається в дописі.
У посольстві нагадали слова Шептицького: «Найбільш цінна й найбільш рідкісна риса, яка свідчить про шляхетність особи, а то й цілої нації, — це почуття вдячності» і зауважили, що «нам точно є за що бути вдячними митрополиту».
Автором фільму є керівник фундації «Андрей», доцент УКУ, експерт з соціальних комунікацій Михайло Перун, повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.
У стрічці, зокрема, розповідається про започтаковані митрополитом проєкти, які є успішними навіть 100 років потому.
Як зауважується, Митрополит Андрей Шептицький, ЧСВВ (мирське ім'я Роман Марія Александер Шептицький; 29 липня 1865, село Прилбичі — 1 листопада 1944, Львів) — український релігійний діяч, меценат, граф. Єпископ Української греко-католицької церкви; від 17 січня 1901 до смерті — митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви.
За часів свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям.
Крім того, у Стокгольмі на фестивалі REX Animation Film Festival 2020, що проходив 29 жовтня – 1 листопада, показали українське анімаційне кіно.
У рамках заходу були представлені три українські анімації, повідомили в посольстві України в Швеції в Фейсбуці.
Зокрема, до цьогорічної програми REX Animation Film Festival 2020 увійшли фільми «Paper or Plastic» та «Awkward» української мультиплікаторки та режисерки Нати Метлух. Подивитися фільми фестивалю можна було в кінотеатрі Zita Folkets Bio в Стокгольмі або онлайн.
Про свої роботи авторка розповіла у відео.
За її словами, фільм «Paper or Plastic» розповідає про емігранта, який стикається з бюрократією, забобонами та ворожістю в новій країні. Стрічка «Awkward» розповідає про недоладні життєві ситуації, багато з яких кожен з нас міг відчути на собі.
Як зазначається, покази відвідали представники посольств і Українського інституту в Швеції.
Ната Метлух – аніматорка та ілюстраторка з Сан-Франциско, народилася й виросла в Україні, випускниця Vancouver Film School та Estonian Academy of Arts, повідомляється у ЗМІ.
Аніматорка створює візуально сміливі персонажі, що відображають урбаністичний стиль життя.
Її анімаційні фільми здобули визнання на великих кінофестивалях та отримали ряд нагород.
Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції
Відео: REX Animation Film Festival