У Швеції показали українську документальну кінопрем’єру та анімацію

У Стокгольмі 4 листопада відбулася прем’єра документального фільму про актуальні проєкти, які започаткував митрополит Андрей Шептицький.

По це повідомляє посольство України в Швеції в Фейсбуці.

Показ стрічки організувала Українська греко-католицька церква в Стокгольмі. Перегляд зібрав, зокрема, представників диппредставництва та українську громаду. Захід відбувся із дотриманням правил соціального дистанціювання.

«Унікальність цього документального фільму полягає у тому, що в ньому йдеться про спадщину, яку залишив митрополит, і те, як далі розвивається його справа», - зазначається в дописі.

У посольстві нагадали слова Шептицького: «Найбільш цінна й най­більш рідкісна риса, яка свідчить про шляхетність особи, а то й ці­лої нації, — це почуття вдячності» і зауважили, що «нам точно є за що бути вдячними митрополиту».

Автором фільму є керівник фундації «Андрей», доцент УКУ, експерт з соціальних комунікацій Михайло Перун, повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

У стрічці, зокрема, розповідається про започтаковані митрополитом проєкти, які є успішними навіть 100 років потому.

Як зауважується, Митрополит Андрей Шептицький, ЧСВВ (мирське ім'я Роман Марія Александер Шептицький; 29 липня 1865, село Прилбичі — 1 листопада 1944, Львів) — український релігійний діяч, меценат, граф. Єпископ Української греко-католицької церкви; від 17 січня 1901 до смерті — митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви.

За часів свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям.

Крім того, у Стокгольмі на фестивалі REX Animation Film Festival 2020, що проходив 29 жовтня – 1 листопада, показали українське анімаційне кіно.

У рамках заходу були представлені три українські анімації, повідомили в посольстві України в Швеції в Фейсбуці.

Зокрема, до цьогорічної програми REX Animation Film Festival 2020 увійшли фільми «Paper or Plastic» та «Awkward» української мультиплікаторки та режисерки Нати Метлух. Подивитися фільми фестивалю можна було в кінотеатрі Zita Folkets Bio в Стокгольмі або онлайн.

Про свої роботи авторка розповіла у відео.

За її словами, фільм «Paper or Plastic» розповідає про емігранта, який стикається з бюрократією, забобонами та ворожістю в новій країні. Стрічка «Awkward» розповідає про недоладні життєві ситуації, багато з яких кожен з нас міг відчути на собі.

Як зазначається, покази відвідали представники посольств і Українського інституту в Швеції.

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Ната Метлух – аніматорка та ілюстраторка з Сан-Франциско, народилася й виросла в Україні, випускниця Vancouver Film School та Estonian Academy of Arts, повідомляється у ЗМІ.

Аніматорка створює візуально сміливі персонажі, що відображають урбаністичний стиль життя.

Її анімаційні фільми здобули визнання на великих кінофестивалях та отримали ряд нагород.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції

Відео: REX Animation Film Festival