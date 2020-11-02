У Ризі провели «Молитву пам’яті» на вшанування жертв репресій у СРСР

У латвійській столиці в колишній будівлі КДБ у п’ятницю пройшла акція «Молитва пам'яті», присвячена жертвам репресій, заподіяних радянською владою на території Латвії.

Захід відбувся за участю представників української діаспори, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на організаторок заходу Яну Калниню і Лігу Зариню.

Як розповіла Калниня, «у наших списках, які ми щорічно зачитуємо, сотні імен», які збираються з усіх можливих джерел. Наприклад, величезна база є у фонду «Діти Сибіру», заснованого латвійською режисеркою-документалісткою Дзінтрою Гекою.

Яна Калниня (у центрі)

Ліга Зариня додала, що, зокрема, в цьому році понад 500 імен розстріляних латишів надіслав московський меморіал «Комунарка» (колишній спецоб'єкт, розстрільний полігон НКВС).

Ліга Зариня

Учасниця акції Івета Жвагиня розказала присутнім, що в її списку - понад 150 людей, перш за все члени її родини, родичі. Але серед постраждалих сусідів, знайомих були й українці, і білоруси.

Івета Жвагиня

На відкритті заходу виступила відома режисерка Дзінтра Гека, авторка низки фільмів про латишів, репресованих у роки радянської влади.

Дзінтра Гека

Після цього протягом декількох годин відбувалося зачитування імен та коротких біографічних даних невинно загиблих. Щогодини читання зупинялося і відбувалася заупокійна молитва.

На «Молитві пам'яті» серед інших згадали офіцера штабу армії УНР, дипломата, представника України на Ризькій мирній конференції 1920 року Максима Дідковського та про обставини його переслідувань. Дідковський згодом став політемігрантом, в 1931 році отримав громадянство Латвії, жив у Ризі, торгував книжками. Після окупації країни він був арештований і 21 січня 1941 року засуджений до розстрілу за «надання допомоги міжнародній буржуазії» та «активну боротьбу проти революційного руху».

Як повідомлялося, акція «Молитва пам'яті» 30 жовтня проходить у різних містах світу з 2010 року. У Ризі - протягом семи років, останні чотири рази - у дворі в'язниці КДБ в центрі міста, в так званому «кутовому будинку».

За Радянського Союзу на 30 жовтня припадала дата, якої влада не визнавати - День політв'язня в СРСР. 30 жовтня 1974 року в'язні мордовських і пермських таборів, де було багато й українських політв'язнів, на знак протесту проти репресій почали голодування.

Згодом 30 жовтня було офіційно визнано в Росії Днем пам'яті жертв політичних репресій, це сталося 18 жовтня 1991 року.

В Україні День пам'яті жертв політичних репресій відзначається в третю неділю травня.

Фото: Олег Кудрін

Відео: надане організаторами заходу «Молитва пам'яті»