Статус закордонного українця нададуть 92 особам без громадянства та іноземцям

Національна комісія з питань закордонних українців надасть статусу закордонного українця 92 особам без громадянства та іноземцям.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Управління закордонного українства МЗС України у Фейсбуці.

Як зазначається, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів 47-е засідання Національної комісії з питань закордонних українців. До засідання Нацкомісії долучився посол України в Латвійській Республіці Олександр Міщенко.

Засідання Нацкомісії було присвячено розгляду клопотань іноземців та осіб без громадянства про надання статусу закордонного українця та перереєстрації посвідчень. Комісія також розглянула пропозиції про припинення статусу закордонного українця деяким особам.

Відповідно до Закону України «Про закордонних українців», однією з підстав припинення статусу закордонного українця є дії, які суперечать інтересам національної безпеки України. Зазначається, що деякі члени організацій закордонних українців займаються антиукраїнською діяльністю, отже членам Нацкомісії довелося застосовувати відповідні формулювання під час засідання.

"За результатами розгляду документів Національна комісія прийняла рішення про надання статусу закордонного українця 92 особам без громадянства та іноземцям з Австралії, Австрії, Азербайджану, Молдови, Ізраїлю, Естонії, Латвії, Польщі, Нідерландів, Словаччини і Туркменістану", - йдеться у повідомленні.

Найбільша кількість звернень надійшла з Білорусі, Росії та Німеччини.

Фото: Управління закордонного українства МЗС України/Facebook