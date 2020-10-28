15 українців за кордоном померли від COVID-19 – МЗС

Закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“Станом на 23 жовтня закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на COVID-19 та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном”, — повідомили в МЗС.

Окрім того, повідомляють дипломати, за наявними даними, 158 громадян України за кордоном вилікувалися від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 363 075 випадки COVID-19, з них за добу – 7 474.