Пошта Токіо продаватиме оригінальні марки "Україна - місто Хіно"
Укрінформ
З 9 листопада пошта японської столиці Токіо розпочне продаж оригінальних марок "Україна - м.Хіно".
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Посольства України в Японії у Фейсбуці.
JP/UA 2020年11月9日から日本郵便株式会社東京支社はオリジナル フレーム切手「ウクライナ×日野市 ホストタウン...Опубликовано Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライナ大使館 Понедельник, 26 октября 2020 г.
Як зазначається, продаж марок присвячений співпраці України із містом Хіно у рамках японської урядової програми "Host Town" напередодні Олімпійських ігор.
Проєкт здійснено завдяки співпраці Посольства України в Японії з адміністрацією м.Хіно та Поштою Японії.
Фотографії України для цього проєкту надані Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» та українським фотографом В'ячеславом Присяжнюком.