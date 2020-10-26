Пошта Токіо продаватиме оригінальні марки

Пошта Токіо продаватиме оригінальні марки "Україна - місто Хіно"

Укрінформ
З 9 листопада пошта японської столиці Токіо розпочне продаж оригінальних марок "Україна - м.Хіно".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Посольства України в Японії у Фейсбуці

JP/UA 2020年11月9日から日本郵便株式会社東京支社はオリジナル フレーム切手「ウクライナ×日野市　ホストタウン...

Опубликовано Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライナ大使館 Понедельник, 26 октября 2020 г.

Як зазначається, продаж марок присвячений співпраці України із містом Хіно у рамках японської урядової програми "Host Town" напередодні Олімпійських ігор. 

Проєкт здійснено завдяки співпраці Посольства України в Японії з адміністрацією м.Хіно та Поштою Японії. 

Фотографії України для цього проєкту надані Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» та українським фотографом В'ячеславом Присяжнюком. 

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