Пошта Токіо продаватиме оригінальні марки "Україна - місто Хіно"

З 9 листопада пошта японської столиці Токіо розпочне продаж оригінальних марок "Україна - м.Хіно".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Посольства України в Японії у Фейсбуці.

Як зазначається, продаж марок присвячений співпраці України із містом Хіно у рамках японської урядової програми "Host Town" напередодні Олімпійських ігор.

Проєкт здійснено завдяки співпраці Посольства України в Японії з адміністрацією м.Хіно та Поштою Японії.

Фотографії України для цього проєкту надані Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» та українським фотографом В'ячеславом Присяжнюком.