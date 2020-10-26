У Мадриді пройде виставка картин Івана Марчука

У Музеї сучасного мистецтва у Мадриді пройде виставка картин всесвітньо відомого художника Івана Марчука.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт музею.

Охочі зможуть подивитися на роботи Івана Марчука з 4 листопада по 17 січня.

Як зазначається на сторінці Івана Марчука у Фейсбуці, картини прибули до іспанської столиці завдяки, зокрема, українським дипломатам Посольства України у Мадриді.

Які саме роботи художника будуть представлені на виставці, поки не уточнюється.

Іван Марчук – один із видатних сучасних українських митців, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

У доробку художника близько 5000 картин. За півстоліття творчої діяльності він мав понад 150 монографічних виставок та взяв участь у 100 колективних експозиціях в Україні та за її межами.

У 2007 році Іван Марчук увійшов до рейтингу “100 геніїв сучасності”, який склала британська газета “The Daily Telegraph”.