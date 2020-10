Українська письменниця з ПАР написала книгу про Африку

Українська письменниця Оксана куценко, яка наразі живе і працює в Південно-Африканській Республіці (ПАР), написала книгу «Лерато означає "любов". Історії з Африки».

Про це авторка розповіла кореспонденту Укрінформу.

«Ця книга створювалася в рамках освітнього проєкту видавництва «Портал». До мене звернулися з пропозицією розповісти молодшим школярам з України про кілька народів, які населяють Африку. У книзі три оповідання: про зулуського хлопчика Зітулеле, який не хотів гратися у війну і дружив із незвичайним зебреням-альбіносом; про дівчинку-цване Лерато, яка постійно у пошуку відповіді на запитання «Що таке любов?», адже її ім'я перекладається саме так - "любов", і про Амаду, безстрашного пастушка племені водаабе кочового народу фульбе, який проходить ініціацію у досить складних умовах», - подилілася письменниця.

Як зазначається на сторінці видавничо-освітнього проєкту «Портал» у Фейсбуці, «пізнання нових історій, маловідомих культур, того, що не зустрінеш у повсякденні, найкраще розвиває уяву дитини».

«Далека Африка здається ідеальним втіленням невідомого і захопливого. Вона насичена унікальними традиціями із неповторною естетикою та дивовижною природою. Саме такою вийшла нова книжка Порталу «Лерато означає "любов". Історії з Африки» Оксани Куценко з ілюстраціями Анни Сурган», - зазначається в соцмережі.

Детальніша інформація за посиланням.

Крім того, вірші Куценко увійшли до антології південноафриканської поезії під назвою «Фестиваль поезії у Макгрегорі - 2019».

Як розповіла письменниця, цьогоріч через коронавірус поети не могли збиратися на фестивалі та інші святкові події в ПАР, як раніше,тому «добра традиція видання антологій, що надзвичайно поширена у цій країні, стала хоч якимось рятівним колом у 2020-му».

«Під цією обкладинкою розмовляють між собою вірші учасників минулорічного фестивалю, який мав дуже ніжну і проникливу тему - In the Heart of the Moon. Вони розмовляють, як могли б розмовляти самі поети, зібравшись під кронами саду в Макгреґорі (ПАР), де у 2019 пощастило читати вірші й мені, поетці з України. Завдяки цьому кілька моїх текстів потрапили під цю чарівну обкладинку, ставши частиною цієї розмови», - зазначила Куценко в соцмережі.

Торік у грудні українська хореографиня Катерина Альошина та Оксана Куценко, що мешкають в ПАР, представили поетично-хореографічний перформанс «Покажи мені своє Різдво» (Show Me Your Christmas).

«Вистава - це спільне проживання поезією і хореографією Різдва. Він був створений в одній з танцювальних студій Преторії з метою осмислити Різдво як свято у побутовому, історичному, метафізичному контексті, познайомивши південноафриканців із українським Різдвом та водночас інтерпретуючи його в умовах іншої географії», - розповіла Куценко кореспонденту Укрінформу.

Для участі в перформансі Альошина запросила своїх студенток, місцевих танцівниць, що співпрацювали із нею як із режисеркою в інших перформативних проєктах. Зокрема, в 2019 році хореографиня взяла участь у Гаутенг Арт Фестивалі з перформансом The Fence.

У свою чергу, Куценко ділилася власними віршами, у яких співіснують дві географічно далекі одна від іншої країни: Україна та Південна Африка.

Музичною частиною події став український «Щедрик» в різних його виконаннях та інтерпретаціях.

Фото: portalbooks.com.ua, Oksana Kutsenko/Фейсбук