МІОК презентує підручники для вивчення української мови як іноземної

МІОК презентує підручники для вивчення української мови як іноземної

Укрінформ
До Дня української писемності та мови Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) запрошує на вебінар «Мова – ключ до України», у межах якого відбудеться презентація нових навчальних видань МІОКу – «Ключ до України: міста і люди» (у двох частинах) та дискусія «Сучасні навчальні видання з української мови як іноземної як засіб промоції України». 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт МІОКу. 

Подія відбудеться 6 листопада в рамках Бієнале «Українська мова у світі: відступ чи поступ?».

«Над створенням серії нових підручників з української мови як іноземної (рівня В2-С1) фахівці Інституту працювали не покладаючи рук. Інноваційний підхід, застосований у цих виданнях, – це наголос на вивченні мови через явища української культури», - наголошують у МІОК. 

У підручнику зібрано десятки текстів про великі українські міста (зокрема Київ, Львів, Харків, Донецьк, Ужгород, Чернігів та ін.) і видатних митців, з ними пов’язаних (це, з-поміж інших, і Леся Українка та Іван Франко, і Сергій Жадан та Оксана Линів).

Під час вебінару також відбудеться експертна дискусія про те, як підручник може слугувати засобом промоції України та української культури, якими мають бути такі навчальні матеріали і що в них має переважати (традиція чи сучасність) тощо.

У дискусії візьмуть участь:

• Оксана Левицька, Голова Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради СКУ, директорка Української суботньої школи «Рідна школа Оквил» (Канада);

• Ірина Ключковська, директорка МІОКу, співавторка підручників з української мови як іноземної, канд. пед. наук;

• Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту;

• Орися Демська, голова Національної комісії зі стандартів державної мови, д. філол. наук, проф. кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»,

• Ірина Багмут, канд. філол. наук, доц. кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова; лекторка української мови Сеґедського університету (Угорщина).

До участі також запрошуються гості з України та з-за кордону: педагоги, науковці, працівники освіти та усі, хто цікавиться вивченням української мови як іноземної.

Подія відбудеться онлайн на платформі Zoom у п’ятницю, 6 листопада. Початок о 16:00. Участь у заході безкоштовна. Попередньо зареєструватися можна, заповнивши форму.

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