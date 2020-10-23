МІОК презентує підручники для вивчення української мови як іноземної

До Дня української писемності та мови Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) запрошує на вебінар «Мова – ключ до України», у межах якого відбудеться презентація нових навчальних видань МІОКу – «Ключ до України: міста і люди» (у двох частинах) та дискусія «Сучасні навчальні видання з української мови як іноземної як засіб промоції України».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт МІОКу.

Подія відбудеться 6 листопада в рамках Бієнале «Українська мова у світі: відступ чи поступ?».

«Над створенням серії нових підручників з української мови як іноземної (рівня В2-С1) фахівці Інституту працювали не покладаючи рук. Інноваційний підхід, застосований у цих виданнях, – це наголос на вивченні мови через явища української культури», - наголошують у МІОК.

У підручнику зібрано десятки текстів про великі українські міста (зокрема Київ, Львів, Харків, Донецьк, Ужгород, Чернігів та ін.) і видатних митців, з ними пов’язаних (це, з-поміж інших, і Леся Українка та Іван Франко, і Сергій Жадан та Оксана Линів).

Під час вебінару також відбудеться експертна дискусія про те, як підручник може слугувати засобом промоції України та української культури, якими мають бути такі навчальні матеріали і що в них має переважати (традиція чи сучасність) тощо.

У дискусії візьмуть участь:

• Оксана Левицька, Голова Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради СКУ, директорка Української суботньої школи «Рідна школа Оквил» (Канада);

• Ірина Ключковська, директорка МІОКу, співавторка підручників з української мови як іноземної, канд. пед. наук;

• Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту;

• Орися Демська, голова Національної комісії зі стандартів державної мови, д. філол. наук, проф. кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»,

• Ірина Багмут, канд. філол. наук, доц. кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова; лекторка української мови Сеґедського університету (Угорщина).

До участі також запрошуються гості з України та з-за кордону: педагоги, науковці, працівники освіти та усі, хто цікавиться вивченням української мови як іноземної.

Подія відбудеться онлайн на платформі Zoom у п’ятницю, 6 листопада. Початок о 16:00. Участь у заході безкоштовна. Попередньо зареєструватися можна, заповнивши форму.