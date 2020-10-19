Українці у Франції просять Ле Дріана розібратися з виставкою російського пропагандиста

Українські активісти у Франції закликали міністра закордонних справ Жана-Іва Ле Дріана вплинути на керівництво Ради Європи, де проходить виставка робіт російського фотографа, який незаконно відвідував тимчасові окуповані райони на Донбасі.

Про це йдеться у переданому власному кореспондентові Укрінформу листі Об'єднання українців Франції (м. Париж) до Ле Дріана.

«Організація українців Франції висловлює своє обурення і задається питанням щодо значення фотовиставки Валерія Мельникова в Раді Європи», - заявили активісти.

Як зазначається, виставка, присвячена балетному мистецтву, сама по собі не викликає осуду і не є несумісною з цінностями, які обстоює Рада Європи.

«Однак особа експонента, Валерія Мельникова, більш ніж сумнівна – вона обурлива. Пан Мельников є фотографом-кореспондентом російського ЗМІ «Россия сегодня». З 2014 року Мельников неодноразово незаконно перетинав український кордон для того, щоб проникнути у зону бойових дій на Донбасі і працювати там на користь російської дезінформації. Ці перетини кордону є порушенням міжнародного та й українського права», - заявляють українці у Франції.

Активісти також звернули увагу на заяву заступниці секретаря Ради Європи Габріелли Баттані-Драгоні.

«Не згадуючи про незаконну діяльність пана Мельникова, вона заявляє, що культура об'єднує людство в усьому його різноманітті. Після чого, демонструючи неймовірну простодушність, уточнює, що ця виставка підтримується французькою редакцією інформаційного агентства «Sputnik». Невже пані Баттані-Драгоні не знає, що європейські служби, які опікуються боротьбою з дезінформацією та публікацією фейкових новин, регулярно засуджують дії агентства «Sputnik»?» - йдеться у листі.

Як повідомлялося, у Раді Європи проходить виставка російського фотографа Валерія Мельникова, який внесений до бази даних центру «Миротворець» як «пособник терористів».

У 2017 році президент Франції Емманюель Макрон заявив, що «Sputnik» і «RТ» поширюють пропаганду і брехню. Журналісти цих двох росыйських агенцій більше не отримують акредитації в Єлисейському палаці.