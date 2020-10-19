Президент України привітав учасників Річних загальних зборів СКУ

Президент України Володимир Зеленський привітав учасників Річних загальних зборів Світового Конґресу Українців (СКУ).

Як передає Укрінформ, текст вітального листа опублікувало Управління закордонного українства МЗС України у Фейсбуці.

«Світовий Конґрес Українців об’єднує громади наших співвітчизників у всьому світі. Разом ви – потужна сила, яка робить багато важливих справ, щоб допомогти своїй історичній батьківщині», - наголосив Президент.

Він подякував закордонним українцям за підтримку у боротьбі з російською агресією, за рішучі заклики до міжнародних партнерів про посилення політичного та санкційного тиску на агресора, за піклування про захисників України та внутрішньо переміщених осіб. Окремо Зеленський подякував за «кропітку роботу з донесення до світової спільноти правдивої інформації про Голодомор 1932-1933 років в Україні, яка сприяла міжнародному визнанню Голодомору геноцидом Українського народу».

«Усе це допомагає Україні відстоювати свою свободу, незалежність та європейський вибір. Упевнений, що спільними зусиллями ми подолаємо усі виклики на шляху до перемоги», - наголосив він.

Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що результатом цьогорічних зборів стануть злагоджені та ефективні зусилля світового українства, спрямовані на всебічну підтримку нашої держави.

17-18 жовтня проходять Річні загальні збори Світового Конґресу Українців (СКУ), організації української діаспори, яка була створена з метою координації діяльності об’єднань українців, які перебувають за межами України.

Загальні Збори СКУ відбуваються щороку або в Україні, або в одній із держав проживання української громади з метою підбиття підсумків та окреслення планів на майбутнє.

Особливістю цьогорічних зборів є віртуальний онлайн-формат.