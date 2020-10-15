В США 70 років тому утворилася об’єднана Українська православна церква

В Нью-Йорку 14 жовтня відбувся об’єднавчий Собор Американсько-української православної церкви США та Української православної церкви в Америці в одну Українську православну церкву в США.

Про це повідомляє Український погляд, передає Укрінформ.

На Соборі було проголошено утворення єдиної Митрополії УПЦ у США та ухвалено статут.

Митрополитом УПЦ обрано Івана Теодоровича, його заступником - архиєпископа Мстислава Скрипника.

Перша Автономна УПЦ у США постала ще у 1919, яку очолив єпископ УАПЦ Іван Теодорович. Тривалий час канонічність владики Івана піддавалась сумнівам, оскільки від отримав свячення від Митрополита Василя Липківського, який сам не мав канонічних свячень. Проте у 1949 Митрополит Теодорович був повторно висвячений православними єпископами, що зняло усі питання стосовно його легітимності, а також перешкоди до об’єднання православних українців на еміграції.

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Фото: Укрінформ, Український погляд