В США 70 років тому утворилася об’єднана Українська православна церква
Про це повідомляє Український погляд, передає Укрінформ.
На Соборі було проголошено утворення єдиної Митрополії УПЦ у США та ухвалено статут.
Митрополитом УПЦ обрано Івана Теодоровича, його заступником - архиєпископа Мстислава Скрипника.
Перша Автономна УПЦ у США постала ще у 1919, яку очолив єпископ УАПЦ Іван Теодорович. Тривалий час канонічність владики Івана піддавалась сумнівам, оскільки від отримав свячення від Митрополита Василя Липківського, який сам не мав канонічних свячень. Проте у 1949 Митрополит Теодорович був повторно висвячений православними єпископами, що зняло усі питання стосовно його легітимності, а також перешкоди до об’єднання православних українців на еміграції.
Фото: Укрінформ, Український погляд