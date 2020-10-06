В Музеї української діаспори розповіли про перші українські школи та виші за кордоном

Перші українські школи за межами Батьківщини виникли ще наприкінці ХІХ ст. і утворювалися при церквах українських громад США та Бразилії.

Про це повідмляється на сторінці Музею української діаспори в Фейсбуці з нагоди професійних свят вчителів - Дня працівників освіти України (офіційно), або День вчителя, та Всесвітнього дня учителів (англ. World Teachers' Day) на почтаку жовтня, передає Укрінформ.

У Канаді канадська зорганізована мережа громадських шкіл отримала назву «Рідна школа». В освітніх учбових закладах викладалась мова, література, географія та історія України.

Діти з українських родин опановували мову та літературу батьків в суботніх та недільних школах, у вільний від навчання у державних закладах час. Учні молодшого віку навчались у так званих «школах українознавства», а старші поглиблювали свої знання на літніх «курсах українознавства», які діяли у період літніх канікул.

З розширенням мережі громадських національних шкіл з’являються координуючі центри (у тих країнах країнах, де існує українська діаспора). Як приклад – Українська центральна шкільна рада в Австралії.

Для більш успішного проведення навчального процесу та задоволення навчальних потреб з самого початку існування громадських українських шкіл був налагоджений друк шкільних підручників.

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Українські вищі навчальні заклади з’являються спершу в Західній Європі у І половині ХХ ст. - у Празі, Відні, Мюнхені та Берліні.

«На сьогодні за кордоном діє більш як 40 вищих українських навчальних закладів та наукових установ, а курси українознавства введено у навчальний процес 50-ти університетів світу», - йдеться у дописі.

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Як повідомлялося, День працівників освіти (офіційно), або День вчителя - професійне свято працівників освіти України - відзначається щорічно в першу неділю жовтня. Цьогоріч українських педагогів вітали 4 жовтня.

Всесвітній день учителів (англ. World Teachers' Day) відзначають 5 жовтня.

Фото: Музей української діаспори (на світлині - учні української школи в Чикаго (Іллінойс, США). 23 червня 1929 рік)