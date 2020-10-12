В Будапешті відзначили 5-річчя української парафії та День захисника України

В Угорщині 11 жовтня урочисто відначили п'яту річницю створення парафії Покрови Богородиці Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Будапешті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Угорщині.

Свято ропочалося літургією з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисника України.

По закінченню літургії українську греко-католицьку громаду зі святом привітала посол України в Угорщині Любов Непоп.

Захід завершився концертом українських митців та учнів недільних шкіл Угорщини.

Фото: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary в Фейсбуці

Відео: Українська Церква в Угорщині / Ukrán Egyház Magyarországon