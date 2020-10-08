У Празі на «Ночі літератури» читали роман про Донбас

Роман Володимира Рафеєнка «Довгі часи» представив Україну на «Ночі літератури» в Празі.

Як передає Укрнформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

«На «Ночі літератури» в Празі цього року Україну представив роман Володимира Рафеєнка «Довгі часи», твір, в якому його автор, уродженець Донецька, розповідає про війну на Добасі, про своїх сучасників, яким потрібно пізнати себе в контексті складних, навіть трагічних подій», - йдеться у поідомленні.

Як зазначається, «Ніч літератури» належить до найпопулярніших щорічних культурних акцій у Празі. Діалоги з відомими сучасними авторами – поетами, письменниками, драматургами, часто нетрадиційні місця цих зустрічей, наприклад, затишні кав’ярні чи невеликі театральні зали, а також не тисячі, а тільки кілька десятків відвідувачів, зате дуже зацікавлених і начитаних осіб – все це творить особливу атмосферу чеських «Ночей літератури».

Крім того, назва акції – «Ніч літератури» відкриває ще одну її властивість: зустрічі з письменниками завжди розпочинаються вечірніми годинами і тривають довго, до пізньої ночі. Цього разу «Ніч літератури» відбулась в празькій кав’ярні в кав’ярні «Svět Hub».

Роман Рафеєнка «Довгі часи» («Dlouhé časy» чеською) вийшов у 2019 році у видавництві «Kosmas». Авторки перекладу – чеські україністки Тереза Хланьова і Катерина Ґазукіна.

Сам письменник не зміг приїхати на презентацію свого роману до Праги, проте організатори надали йому можливість звернутись до учасників «Ночі літератури».

Як зазначається, головний акцент у своєму зверненні Рафеєнко поставив на тому, що європейцям, чехам – у тому числі, нині важливо усвідомити, що Україна – це Європа, і підтримка Європи Україні зараз особливо необхідна.

Для автора, небайдужого до подій в Україні, має особливе значення те, що читачі у Празі «прийшли послухати невеличкий уривок з роману українського письменника, котрий пише про свою батьківщину, про світ, про Європу, про себе, котрий намагається сказати щось таке, що буде важливе не тільки йому».

«Я сподіваюсь, що Україна – це Європа, а Європа ніколи не залишить Україну», – наголосив Рафеєнко у зверненні.

На думку перекладачки твору, відомої чеської україністки Терези Хланьової, роман «Довгі часи» важливий розкриттям внутрішніх конфліктів героїв, образом великої держави, для якої Схід і Захід – міст, щоб показати, що реально сталось.

Зауважується, що роман «Довгі часи» чеською мовою може не тільки наблизити чехів до України, до сучасної української літератури, а й може стати новим імпульсом для іноземців до вивчення української мови, дослідження літературних течій та напрямків, впливів багатьох культур на літературні процеси.

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Програму «Ночей літератури» організатори завжди складають так, щоб відвідувач мав можливість вільного вибору і протягом вечора, в разі зацікавленості, міг зустрітись не з одним, а з кількома авторами. Цій меті, так само і цього року, служить мапа місць проведення «Ночі літератури».

Організаторами проведення «Ночей літератури» є «Чеські центри» у співпраці з Асоціацією національних культурних інституцій країн ЄС (EUNIC - European Union National Institutes for Culture – ред.), а також з посольствами і видавництвом «Labyrint».

Вперше «Ніч літератури» в Празі відбулась у 2006 році.

Фото: Noc literatury, Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze в Фейсбуці

Відео: Noc literatury