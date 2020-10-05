Світовий конґрес українців змінив логотип
Про це йдеться на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Зустрічайте: оновлений логотип Світового конґресу українців! На заклик СКУ взяти участь у конкурсі на новий логотип відгукнулися десятки талановитих дизайнерів, різного віку і досвіду роботи, з різних куточків світу. Щиро вдячні авторам - кожному, хто присвятив свій час творчій праці та поділився своїм цікавим баченням. Перемогу в конкурсі отримала робота дизайнера зі Львова - Володимира Мадонова», - йдеться у дописі.
Створений дизайнером «золотий тризуб в центрі блакитної земної кулі, поєднаний із сучасним підписом, став тим творчим рішенням, яке найкраще передало цінності, місію та суть організації», зауважується на сайті СКУ.
Як зазначається, конкурс на новий логотип було оголошено на початку 2020 року. Журі високо оцінило роботи – від модерних до традиційних.
Переможець конкурсу Володимир Мадонов вже понад 23 роки працює в сфері графічного дизайну. За свою кар'єру він створював бренди у складі провідних українських агенцій, а його роботи не раз перемагали на конкурсах.
Як зазначається, відтепер новий логотип з'явиться на усіх візуальних проявах Світового конґресу українців.
Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців