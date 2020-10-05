Світовий конґрес українців змінив логотип

Світовий конґрес українців (СКУ) презентував свій оновлений логотип.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Зустрічайте: оновлений логотип Світового конґресу українців! На заклик СКУ взяти участь у конкурсі на новий логотип відгукнулися десятки талановитих дизайнерів, різного віку і досвіду роботи, з різних куточків світу. Щиро вдячні авторам - кожному, хто присвятив свій час творчій праці та поділився своїм цікавим баченням. Перемогу в конкурсі отримала робота дизайнера зі Львова - Володимира Мадонова», - йдеться у дописі.

Створений дизайнером «золотий тризуб в центрі блакитної земної кулі, поєднаний із сучасним підписом, став тим творчим рішенням, яке найкраще передало цінності, місію та суть організації», зауважується на сайті СКУ.

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Як зазначається, конкурс на новий логотип було оголошено на початку 2020 року. Журі високо оцінило роботи – від модерних до традиційних.

Переможець конкурсу Володимир Мадонов вже понад 23 роки працює в сфері графічного дизайну. За свою кар'єру він створював бренди у складі провідних українських агенцій, а його роботи не раз перемагали на конкурсах.

Як зазначається, відтепер новий логотип з'явиться на усіх візуальних проявах Світового конґресу українців.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців