В Ґраці відкрилася українська суботня школа

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) привітала українців в астрійському Ґраці з відкриттям української суботньої школи «Рідна домівка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУОД в Фейсбуці.

«Вітаємо діаспору в м. Ґраці з відкриттям у місті української школи «Рідна домівка»!», - йдеться у дописі.

Відкриття школи відбулося 21 вересня. «Щиро вдячні всім, хто зміг прийти на свято Першого дзвоника та розділити з нами ці історичні хвилини, і безмежно дякуємо всім, хто весь цей довгий шлях підтримував і допомагав нам у здійсненні цієї мрії, хто не зміг прийти на саме свято, але був разом з нами «душею і серцем»», - зазначається на сторінці Фейсбук-групи «Українці Ґрацу».

Як зазначається, в день відкриття школи прийшло 12 дітей, вони познайомилися з вчителями і відвідали свої перші заняття. Навчання здійснюється на платній основі.

Напередодні відкриття школи і початку занять батьків повідомили, що уважно стежать за новинами та змінами в правилах, яких треба дотримуватися у зв'язку із другою хвилею поширення коронавірусу в Австрії, аби провести свято Першого дзвоника так, щоб не порушити жодних правил та регламентів.

Крім того, у групі розповіли про створення офіційної сторінки освітнього центру української мови та культури у м. Ґрац «Рідна домівка», на якій можна буде ознайомитися з цілями центру, а також слідкувати за анонсами подій та заходів.

«Ми усвідомлюємо, що заснування нашого українського центру припало на нелегкі часи, і багато подій через ситуацію з коронавірусом ми ще не зможемо провести, але ми вже куємо плани на гарне майбутнє. Основна наша увага на даний час зосереджена на українській школі, яка є невід'ємною частинкою «Рідної Домівки», адже саме діти були і є поштовхом для створення у Ґраці українського осередку», - зазначається в дописі.

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Як повідомляється в соцмережі, освітній центр української мови та культури у м. Ґрац «Рідна домівка» - це офіційно зареєстрована неприбуткова громадська організація, яка має за мету об‘єднати українців та спільними силами створити осередок україномовлення та українознавства у Штирії. Основним завданням «Рідної домівки» є презентування та поширювання української культури у Ґраці та регіоні.

«В нашу організаційну програму входитимуть концерти української музики, інформативні, дискусійні та літературні заходи, мистецькі виставки, а також організація спільних з громадою святкуваннь таких великих релігійних свят, як Св. Миколай, Різдво, Пасха та ін.», - зазначають в центрі.

Зауважується, що невід'ємною частиною освітнього центру є створена при ньому українська школа «Рідна домівка».

«У нашій школі ми допоможемо діткам опанувати складнощі української граматики, за допомогою гри та комунікативних завдань збагатимо словниковий запас, а також познайомимо з українською літературою, історією та культурою», - зазначили в центрі.

Фото: Iliya Pavlov