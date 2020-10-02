В Ґраці відкрилася українська суботня школа
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУОД в Фейсбуці.
«Вітаємо діаспору в м. Ґраці з відкриттям у місті української школи «Рідна домівка»!», - йдеться у дописі.
Відкриття школи відбулося 21 вересня. «Щиро вдячні всім, хто зміг прийти на свято Першого дзвоника та розділити з нами ці історичні хвилини, і безмежно дякуємо всім, хто весь цей довгий шлях підтримував і допомагав нам у здійсненні цієї мрії, хто не зміг прийти на саме свято, але був разом з нами «душею і серцем»», - зазначається на сторінці Фейсбук-групи «Українці Ґрацу».
Як зазначається, в день відкриття школи прийшло 12 дітей, вони познайомилися з вчителями і відвідали свої перші заняття. Навчання здійснюється на платній основі.
Напередодні відкриття школи і початку занять батьків повідомили, що уважно стежать за новинами та змінами в правилах, яких треба дотримуватися у зв'язку із другою хвилею поширення коронавірусу в Австрії, аби провести свято Першого дзвоника так, щоб не порушити жодних правил та регламентів.
Крім того, у групі розповіли про створення офіційної сторінки освітнього центру української мови та культури у м. Ґрац «Рідна домівка», на якій можна буде ознайомитися з цілями центру, а також слідкувати за анонсами подій та заходів.
«Ми усвідомлюємо, що заснування нашого українського центру припало на нелегкі часи, і багато подій через ситуацію з коронавірусом ми ще не зможемо провести, але ми вже куємо плани на гарне майбутнє. Основна наша увага на даний час зосереджена на українській школі, яка є невід'ємною частинкою «Рідної Домівки», адже саме діти були і є поштовхом для створення у Ґраці українського осередку», - зазначається в дописі.
Як повідомляється в соцмережі, освітній центр української мови та культури у м. Ґрац «Рідна домівка» - це офіційно зареєстрована неприбуткова громадська організація, яка має за мету об‘єднати українців та спільними силами створити осередок україномовлення та українознавства у Штирії. Основним завданням «Рідної домівки» є презентування та поширювання української культури у Ґраці та регіоні.
«В нашу організаційну програму входитимуть концерти української музики, інформативні, дискусійні та літературні заходи, мистецькі виставки, а також організація спільних з громадою святкуваннь таких великих релігійних свят, як Св. Миколай, Різдво, Пасха та ін.», - зазначають в центрі.
Зауважується, що невід'ємною частиною освітнього центру є створена при ньому українська школа «Рідна домівка».
«У нашій школі ми допоможемо діткам опанувати складнощі української граматики, за допомогою гри та комунікативних завдань збагатимо словниковий запас, а також познайомимо з українською літературою, історією та культурою», - зазначили в центрі.
Фото: Iliya Pavlov