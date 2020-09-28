Український інститут Америки провів «Українські зустрічі 2020»

Український інститут Америки провів 26 вересня вебінар «Українські зустрічі 2020».

До заходу на тему: «Український досвід 1945-го – 75-річна ретроспектива» долучився також президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод, передає Укрінформ з посиланням на сторінку СКУ в Фейсбуці.

«Дякуємо Українському інституту Америки @UCCA та всім, хто долучився до цієї важливлої події, присвяченій історичній пам'яті. Дивіться онлайн дискусію (заключне слово Павла Ґрода на 05:04:50)», - йдеться у повідомленні.

У рамках вебінару було передбачено проведення сімох презентацій, згрупованих у три панельні сесії, повідомляється в програмі заходу.

Зазначається, що вебінар, зокрема, пропонує «по-новому поглянути на незліченні обставини/ситуації, в яких опинились українці під час переламного 1945 року - від нацистських концтаборів та різноманітних військових формувань, що діяли на початку заявленого періоду, до радянських трудових таборів та таборів переміщених осіб (Таборів Ді-Пі ) наприкінці цього періоду, з оглядом теми Західної України та Східної України, а також тогочасного діаспори».

Під час дискусії також планувалося заслухати експертизу щодо роботи щоквартальника «Ukrainian Quarterly», який розпочав свою роботу як провідний науковий англомовний журнал щодо українських відносин у 1945р.

Організаторами заходу виступили Український конгресовий комітет Америки (УККА), Український інститут Америки та Центр американсько-українських відносин (CUSUR).

Переглянути відео вебінару можна на Фейсбук-сторінці Українського конгресового комітету Америки (УККА) за посиланням.

Фото: Pavol Roskovensky