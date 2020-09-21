В Іспанії скоїли акт вандалізму щодо українського меморіалу

Акт вандалізму було вчинено днями щодо українського меморіалу в іспанському місті Алькала-де-Енарес.

Про це в понеділок повідомив голова громадської організації «Українці Алькали» Андрій Модрицький на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Черговий акт вандалізму над українським меморіалом, що в Алькалі-де-Енарес, був скоєний невідомими маргіналами кілька днів тому», - написав Модрицький.

На підтвердження своїх слів він розмістив у дописі світлину меморіалу, розмальованого синьою фарбою.

«Прошу посольство України в Королівстві Іспанія звернути увагу на цей факт, а також кожного українця, що проживає в Іспанії, не залишатись осторонь цієї справи», - закликав Модрицький.

Він зауважив, що «нам знову треба обстоювати своє», і додав: «Пам'ятайте, що незалежність та повагу до України не здобуде для нас ніхто, крім нас з вами».

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Як повідомлялося, у травні 2014 року в Іспанії в одному з парків міста Алькала-де-Енарес відкрився живий меморіал, присвячений Тарасу Шевченку та Героям Небесної Сотні. Українською спільнотою регіону було висаджено «садок вишневий» з 47 дерев (по одному на кожен рік життя Великого Кобзаря). Тут також було встановлено монумент з пам’ятною дошкою «на честь 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та вічну пам'ять його духовним нащадкам, бійцям Небесної Сотні, загиблим під час Революції Національної Гідності в Україні (2013-2014 рр.)».

Меморіал Тарасу Шевченку і Героям Небесної Сотні в місті Алькала-де-Енарес. Січень 2020 року

Фото: Andriy Modrytskyy, cym.org