В українській суботній школі в Стамбулі стартував навчальний рік

В українській суботній школі в Стамбулі 19 вересня розпочався новий 2020-2021 навчальний рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомило генеральне консульство України в Стамбулі на своїй сторінці в Фейсбуці.

У розкладі - заняття з української мови, літератури, історії та культури України.

У зустрічі з нагоди початку навчального року взяв участь генеральний консул Олександр Гаман.

Він привітав дітей та побажав цікавих знань та успіхів у навчанні.

Читайте також: Українці Естонії підтримують кілька шкіл і дитячий центр на сході України Як відомо, зазначена українська суботня школа діє в європейській частині Стамбулу в районі Йенібосна. Заняття проводяться щосуботи для дітей різних вікових категорій.

Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu в Фейсбуці