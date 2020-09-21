В українській суботній школі в Стамбулі стартував навчальний рік
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Укрінформ
В українській суботній школі в Стамбулі 19 вересня розпочався новий 2020-2021 навчальний рік.
Як передає Укрінформ, про це повідомило генеральне консульство України в Стамбулі на своїй сторінці в Фейсбуці.
У розкладі - заняття з української мови, літератури, історії та культури України.
У зустрічі з нагоди початку навчального року взяв участь генеральний консул Олександр Гаман.
Він привітав дітей та побажав цікавих знань та успіхів у навчанні.
Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu в Фейсбуці