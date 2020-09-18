Українську молодь Кіпру запрошують на квест «Козацькими шляхами»

Товариство українсько-кіпрської дружби и Пласт Кіпру проведуть 26 вересня квест для дітей та юнацтва «Козацькими шляхами».

Про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

«"Козацькими шляхами" - український пластовий захід для дітей та юнацтва. Ця пізнавально-розважальна подія на Кіпрі відбудеться вперше! І це стане святковим відкриттям занять пластового гуртка на 2020-2021 навчальний рік», - йдеться в анонсі.

У програмі заходу - презентація-вікторина про козацтво, цікавий квест для учасників від 6 до 16 років, ігрова зона для дошкільнят з малюванням українських символів, «посвята» в козачата та частування козацьким кулішем.

Організатори подякували Посольству України в Республіці Кіпр за фінансову та інформаційну підтримку події.

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Як повідомляється, участь у квесті безкоштовна. Реєстрація обовʼязкова за посиланням: https://forms.gle/Ux9iuo95uwqNxbDE9 або за тел: 99 058118, контактна особа Лілія.

Детальнішу інформацію про захід можна дізнатися за посиланням.

Фото: Укрінформ, Товариство Українсько-Кіпрської дружби в Фейсбуці