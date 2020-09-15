Український фестиваль в Монреалі вперше пройде у віртуальному форматі

Український фестиваль в Монреалі (Montreal Ukrainian Festival) відбудеться 3 жовтня й уперше за понад 20 ріків існування пройде онлайн через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.

«Дорогі друзі, приєднуйтесь до нас 3 жовтня, щоб відзначити 21-у річницю Українського фестивалю в Монреалі! Вперше у віртуальному форматі», - зазначається у дописі.

Український фестиваль спрямований на поширення української культури і спадщини в Монреалі, зазначається на сайті Montreal Ukrainian Festival. Його організатором виступає Культурна асоціація Св. Володимира (St. Volodymyr Cultural Association).

Гості заходу мають можливість познайомитися з українськими традиціями народних ремесел, музикою, танцями, мистецтвом та кухнею.

Як зазначається, упродовж років фестиваль розрісся від 1-денного заходу з 600 відвідувачами до триденного дійства, яке останніми роками збирало понад 18 000 гостей з канадських провінцій Квебек, Онтаріо та регіону Північного Сходу США.

Фото: Marko Oshchipko