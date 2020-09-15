Український фестиваль в Монреалі вперше пройде у віртуальному форматі
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.
«Дорогі друзі, приєднуйтесь до нас 3 жовтня, щоб відзначити 21-у річницю Українського фестивалю в Монреалі! Вперше у віртуальному форматі», - зазначається у дописі.
Український фестиваль спрямований на поширення української культури і спадщини в Монреалі, зазначається на сайті Montreal Ukrainian Festival. Його організатором виступає Культурна асоціація Св. Володимира (St. Volodymyr Cultural Association).
Гості заходу мають можливість познайомитися з українськими традиціями народних ремесел, музикою, танцями, мистецтвом та кухнею.
Як зазначається, упродовж років фестиваль розрісся від 1-денного заходу з 600 відвідувачами до триденного дійства, яке останніми роками збирало понад 18 000 гостей з канадських провінцій Квебек, Онтаріо та регіону Північного Сходу США.
Фото: Marko Oshchipko