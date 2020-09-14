Голова відділу Конґресу українців Канади в Торонто Тарас Багрій відзначив 65-річчя

Голові відділу Конґресу українців Канади (КУК) в Торонто Тарасу Багрію у п'ятницю виповнилося 65 років.

Як передає Укрінформ, іменинник на своїй сторінці в Фейсбуці подякував за теплі слова і вітання.

«Дорогі друзі! Дякую за привітання з уродинами. Перші 65 років були цікавими. Далі буде», - написав Багрій.

Голова відділу Конґресу українців Канади в Торонто родом з Дрогобиччини, зазначає Diaspora.ua.

Як розповідається, Багрій присвятив майже 20 років свого життя роботі в КУК та розвитку української громади в Канаді на провінційному та федеральному рівнях, а також поглибленню співпраці діаспори з Україною. Він є членом Ради директорів Міжнародного фонду Івана Франка. Активно займається волонтерською діяльністю.

У 2019 році Тарас Багрій був нагороджений «Медаллю волонтера» генерал-губернатора Канади за значний та багатолітній внесок у розбудову громади у Канаді та за її межами на добровільних засадах. Високу нагороду нашому земляку вручила особисто генерал-губернатор Канади Джулі Пайєт.

Фото: Марія Головкевич, сторінки Diaspora.ua, Taras Bahriy в Фейсбуці