В Іспанії триває набір дітей в українські суботні школи

Українські суботні школи в Іспанії продовжують набір учнів на новий навчальний рік.

Про це повідомляється на сторінці закладів в Фейсбуці.

Зокрема, українська суботня школа «Берегиня» в Мадриді запрошує на навчання у 2020 - 2021 навчальному році дітей віком 6-17 років здобути якісну освіту та отримати документ державного зразка.

Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: 615969622.

У суботу, 12 вересня, у школі відбудеться день відкритих дверей. Усі охочі матимуть змогу отримати інформацію про підходи до навчання в школі, особливості організації навчально-виховного процесу та умови нового навчального 2020 - 2021 року. Можна буде зазирнути в класи та познайомитися з професійним і креативним педагогічним колективом.

В місті Мурсія українська суботня школа «Лідер» запрошує в 2020-2021 рр. всіх, хто бажає навчатися за українською освітньою системою, долучитися до учнівської родини, йдеться на сторінці закладу в Фейсбуці. «Ми використовуємо сучасні форми і методи навчання, комбінуємо їх з елементами творчого розвитку, сприяємо всебічному розвитку ваших дітей», - йдеться в оголошенні.

Українська школа iм. Т. Шевченка в Барселоні набирає дітей віком від 4 років на новий навчальний рік, зазначається в соцмережі. Попередня електронна заявка на вступ: https://tinyurl.com/yxksdqz7.

У школі готуються до нового навчального року. Заняття планують розпочати 26 вересня у звичайному режимі по суботах, з 15 до 19 год. У виключних випадках формат навчання буде змішаний (офлайн та онлайн).

Учнів набирають українська суботня школа «Рідний край» в Мадриді, зазначається в Фейсбуці. В місті Торрев’єха українська суботня школа « Рідна мова» оголосила набір дітей віком від 4 до 5 років та 5 до 6 років у групи для підготовки до 1 класу та всебічного розвитку дітей, йдеться на сторінці закладу в соцмережі.

Також оголошується набір дітей віком від 6 до 7 років у перший клас школи « Рідна мова» для навчання протягом 2020-2021 навчальних років.

Запис проводиться в Асоціації українців Торрев'єхи або за телефоном: 636868825.

Раніше про набір дітей віком від 3 років повідомляла також в Фейсбуці українська суботня християнська школа «Світанок» в місті Алькала-де-Енарес.

Фото: Берегиня Мадрид, Українська суботня школа "Лідер", Українська школа iм. Т. Шевченка / Escola ucraïnesa Taràs Xevtxenko -BCN, Рідний край