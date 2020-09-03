Українська школа «Берегиня» в Мадриді запрошує на день відкритих дверей
Укрінформ
Українська суботня школа «Берегиня» в Мадриді проведе 12 вересня день відкритих дверей.
Про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначається, усі охочі матимуть змогу отримати інформацію про підходи до навчання в школі, особливості організації навчально-виховного процесу та умови нового навчального 2020 - 2021 року. Можна буде зазирнути в класи та познайомитися з професійним і креативним педагогічним колективом.
На день відкритих дверей запрошують 12 вересня з 10:00 до 12:00 за адресою: Madrid (Villaverde Alto), c/. Puebla de Sanabria, 18.
Більше інформації можна дізнатися за телефоном: 615969622.
Фото: Берегиня Мадрид в Фейсбуці