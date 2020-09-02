Школа українознавства в Ноттінгемі запрошує нових учнів

Школа українознавства імені Лесі Українки в Ноттінгемі набирає учнів та готується розпочати навчання в середині вересня.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

«Ми запрошуємо до нашої школи всіх бажаючих віком від 3 до 15 років. Зареєструватись можна через Фейсбук або вебсторінку: https://www.nottinghamukrainianculturalcentre.co.uk/admissions», - йдеться у дописі.

У школі привітали всіх діток та їхніх батьків із Днем знань та нагадали, що новий навчальний рік 2020/2021 тут розпочнуть 19 вересня у режимі онлайн.

Як повідомляється на сторінці школи в соцмережі, заклад працює в Українському культурному центрі при відділенні Союзу українців у Великій Британії в Ноттінгемі.

Школа українознавства імені Лесі Українки є однією з найстаріших українських шкіл в королівстві. «Понад 60 років заклад є невід’ємною частиною української громади, заохочуючи молодь вивчати українську та плекаючи українську культурну свідомість», - зауважується на сайті Українського культурного центру.

У школі пропонують широкий вибір навчальних методик та технік з використанням сучасних навчальних матеріалів. Тут діти мають змогу вивчати українську як першу/другу/іноземну мову, займатися за індивідуально підібраною програмою, відкривати для себе українську культуру та традиції тощо.

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Фото: Nottingham Ukrainian School