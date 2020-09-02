Українські освітні заклади діаспори привітали з початком нового навчального року

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) привітала учнів, батьків та педколективи українських освітніх закладів діаспори з новим 2020-2021 навчальним роком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СФУЖО в Фейсбуці.

«Наші особливі вітання учням українських освітніх заходів у діаспорі, які повертаються до навчання і щотижня будуть черпати нові знання з української мови та різних українознавчих предметів. Ми також вітаємо батьків та тих, хто організовує та веде навчання в суботніх та недільних школах, невтомно виховуючи українських дітей у дусі любові до України, до українських звичаїв і традицій та навчаючи їх правдивої історії України», - зазначила голова СФУЖО Анна Кісіль.

Вона побажала натхнення та задоволення від здобутих знань та результатів своєї праці.

Крім того, на своїй сторінці в соцмережі СФУЖО розмістила добірку архівних матеріалів з нагоди 1 вересня, які надав партнер організації Центральний державний архів зарубіжної україніки. Серед них - читанки, яким понад 100 років, зразки художніх текстів, віршів тощо.

Вітання з нагоди початку 2020-2021 навчального року опублікувала також Спілка українськиї освітян діаспори на своїй сторінці в Фейсбуці.